CONI, Malagò: "Elezioni fissate per il 13 maggio a Milano"

Sarà una giornata importante quella del 13 maggio 2021. In questa data infatti si terranno le elezioni del Coni, la notizia è stata resa nota dal presidente del comitato olimpico al Consiglio Nazionale Giovanni Malagò. L'appuntamento sarà al Tennis Club Bonacossa di Milano lo stesso in cui nel 1946 si tenne il primo consiglio elettivo in una città diversa da Roma. Come riportato dall'Ansa sono tre i motivi che hanno spinto alla decisione: celebrare la data storica, il riconoscimento alla Regione che ha più sofferto la pandemia e perché Milano è città olimpica.

