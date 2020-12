Benevento - Lazio, la società scalda i motori: "Si torna subito in campo" - FT

A distanza di sole 72 ore dalla sfida contro il Verona, la Lazio tornerà in campo questa sera. Al Ciro Vigorito i biancocelesti affronteranno il Benevento per la sfida nella sfida tra i fratelli Inzaghi. La società, tramite i propri canali social, ha suonato la carica in vista del match: "Si torna subito in campo: riflettori accesi a Benevento alle ore 20:45"

