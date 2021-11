Coni, Malagò in polemica con il governo: si parla anche di dimissioni

I rapporti tra Giovanni Malagò e il governo vivono un momento di crisi. In particolare la rottura c'è stata in merito alla riforma dello sport e il rischio di una profonda frattura è molto concreto. Secondo quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei addirittura Malagò potrebbe arrivare a dimettersi, come rivelato in Giunta nella giornata di giovedì. La sottosegretaria Valentina Vezzali sta provando a vestire i panni della mediatrice, ma secondo il numero uno del Coni anche lei sarebbe una vittima di tale situazione. Per uscire da questo stato delle cose nei prossimi giorni potrebbe addirittura andare in scena un incontro tra Malagò e il presidente del Consiglio Mario Draghi.