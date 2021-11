Conte: "Faccio spendere troppo ai club? Ho fatto sempre guadagnare..."

Antonio Conte ha da poco iniziato la sua nuova avventura sulla panchina del Tottenham. L'ex allenatore di Juventus e Inter ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek, settimanale di approfondimento della Gazzetta dello Sport, in cui si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa: "Faccio spendere troppo sul mercato? Mi viene da ridere. Mi lasci dire che io nella mia carriera alla fine ho sempre fatto guadagnare, non spendere. Ho spesso lavorato con giovani da formare, atleti svalutati o da ricostruire, calciatori che fino a quel momento non avevano mai vinto. Tutti giocatori che si sono rivalutati, grazie al mio lavoro. In carriera ho chiesto solo un giocatore che è stato pagato tanto…(Lukaku, ndr)". Poi risponde così a chi lo accusa di guadagnare troppo: "Guadagno per quello che valgo, che produco, che costruisco, che vinco. Il valore di un professionista lo stabilisce la sua storia, i suoi risultati e il mercato che ha".

