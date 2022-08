Conte: "Spendiamo 100 milioni per 6 giocatori mentre il City e Liverpool..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sta per iniziare la seconda stagione sulla panchina del Tottenham per Antonio Conte. L'ex allenatore dell'Inter ha chiuso il campionato scorso in quarta posizione qualificandosi alla Champions League. Oggi è intervenuto in conferenza stampa e, all'antivigilia della sfida contro il Southampton ha dichiarato: “Penso che stiamo facendo delle cose buone, con il buon senso per cercare di migliorare la qualità e la rosa. Penso che stiamo andando nella giusta direzione, ma serve avere un po’ di pazienza, tempo, perché se vuoi costruire qualcosa per lottare per traguardi importanti devi lavorare e migliorare in ogni momento”.

MERCATO - “Se mi chiedete del City o del Liverpool, la mia risposta è che stiamo parlando di due dei migliori club del mondo che lavorano con lo stesso allenatore da sette anni. Sono in una posizione in cui è molto difficile per gli altri chiudere il gap, ma dobbiamo farlo. Tu hai da spendere 100 milioni di sterline per sei giocatori, loro spendono 100 milioni di sterline per uno o due giocatori. Questa è la differenza. Meritano di restare lì perché lavorano molto bene, hanno lo stesso allenatore da tempo e lo sostengono. Per diventare una squadra forte ci vuole stabilità, una visione e poi si vede che si va passo dopo passo per ridurre il gap”.