Coppa Canottieri | Roberto Mancini in campo con gli Over 60, e fa anche doppietta! - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al fascino della Coppa Canottieri non si resiste. E il CT della Nazionale Roberto Mancini è l’autorevole conferma a questa regola: ieri sera il Mancio è sceso in campo con la maglia del Circolo Canottieri Aniene per l’esordio dell’Over 60 con il Circolo Tennis Eur.

Eleganza e visione di gioco come negli anni d’oro, quando deliziava il rettangolo verde e con Sampdoria e Lazio si laureava Campione d’Italia, dando un fondamentale contributo per dei veri e propri miracoli sportivi.

Son bastati due minuti per il primo goal, in un match che l’Aniene ha condotto in porto con decisione (6-1 il risultato finale, l’ultimo proprio del CT Azzurro che ha quindi siglato una doppietta), respingendo gli attacchi di un coriaceo Circolo Tennis Eur.

Con l’immancabile numero 10 sulle spalle, l’ex gemello del goal del compianto Luca Vialli ha dimostrato un eccellente stato di forma, dispensando assist da navigato metronomo del Calcio a 5 (e un tacco al volo da applausi): le recenti fatiche della Nations League, nel complessivo chiaroscuro della spedizione olandese, non sembrano aver lasciato scorie. Ed anzi, proprio dalle sue parole a bordo campo dopo la finalina vinta con l’Olanda, traspare intatta la fiducia negli Azzurri e nelle tante alternative possibili di una Nazionale ancora alla ricerca di sé stessa.



Storia - Per Mancini un ritorno nella “Fossa”, nel tempio del Calcetto – in quello che a tutti gli effetti è da considerarsi il più antico Torneo di Calcio a 5 al Mondo –, più di vent’anni dopo l’esordio con la casacca del Circolo Canottieri Roma, ovvero poco dopo il ritiro da Campione d’Italia in carica con la Lazio in quel fatidico 14 maggio 2000.

Gli appuntamenti - Il percorso del Mancio nella Canottieri prevede la sfida ai “padroni di casa” del Circolo Canottieri Lazio (Lunedì 26 giugno ore 20), per poi chiudere il girone con la sfida allo Sporting Club Eur in programma Mercoledì 5 luglio alle 20. E chissà se la classe del CT della Nazionale riuscirà a portare l’Aniene a risultati importanti: i canottieri sono a secco dal 2018 (trionfale annata con 3 vittorie e Coppa Babbo Valiani in cascina), 5 lunghi anni di attesa che il CT della Nazionale può trasformare in trionfo – proprio come l’Europeo 2021 dei nostri azzurri, 15 anni dopo la notte mondiale di Berlino.