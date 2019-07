Coppa d'Africa, trionfa l'Algeria: battuto il Senegal in finale

L'Algeria vince la Coppa d'Africa 2019. Battuto il Senegal 1-0: decisivo al 2' il gol fortunoso di Bounedjah il quale trova la deviazione fatale che beffa Gomis. Non è stata una partita entusiasmante dal punto di vista dello spettacolo: Il Senegal (privo di Koulibaly, squalificato) non riesce ad incidere anche a causa di un Manè sottotono. Alla fine festeggia l'Algeria che 29 anni dopo il primo titolo, conquista per la secondo volta nella sua storia la Coppa d'Africa.

