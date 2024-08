Coppa Italia, l'avversaria della Lazio agli ottavi di finale

Prosegue il programma dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altri quattro appuntamenti, a fine settembre invece i sedicesimi di finale. La Lazio aspetta la sua avversaria agli ottavi, si saprà il 25 settembre. Al Diego Armando Maradona, infatti, si giocherà Napoli-Palermo: una tra partenopei e rosanero sarà l'avversaria dei ragazzi di Baroni agli ottavi in programma a dicembre. In entrambi i casi, la Lazio giocherà il match in gara secca tra le mura amiche dello Stadio Olimpico per il miglior piazzamento in campionato nella scorsa stagione. In caso di passaggio del turno possibile sfida ai quarti di finale contro l'Inter di Inzaghi.