Coppa Italia, l'esordio dell'arbitro Maria Sole Caputi in Samp-Reggina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Quella di ieri sera è stata una giornata importane per il mondo del calcio. La sfida andata in scena ieri sera tra Sampdoria e Reggina, valida per la Coppa Italia, è stata arbitrata da una donna: Maria Sole Ferrieri Caputi. L'arbitro trentaduenne ha gestito molto bene la sfida, nonostante la pressione per aver scritto la storia di questo sport a livello italiano. Di lei, infatti, si era già parlato in vista della prossima Serie A, essendo diventata la prima donna nella storia del calcio italiano a rientrare tra gli arbitri del prossimo campionato di Serie A.