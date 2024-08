Coppa Italia, la Salernitana rimonta e passa: doppietta e fischi per Dia

TUTTOmercatoWEB.com

AGGIORNAMENTO 22:54 - Passa la Salernitana ai calci di rigore. Decisivo l'errore di Nagy con annessa parata di Sepe e l'ultimo rigore trasformato da Bradaric. Dia ancora a segno anche nella lotteria dagli undici metri, ma ancora tantissimi fischi per il prossimo attaccante della Lazio.

Rocambolesco pareggio tra Salernitana e Spezia nei trentaduesimi di Coppa Italia. Il passaggio del turno all'Arechi si deciderà ai calci di rigore. Gli ospiti partono forti e vanno sul doppio vantaggio con Candelari e Soleri. I campani accorciano a inizia ripresa con Kallon. Bianconeri di nuovo in gol ancora con Soleri. Negli ultimi 20 minuti sale in cattedra Boulaye Dia. L'attaccante, vicinissimo alla Lazio, prima segna dischetto e nel recupero pareggia i conti con un destro deviato fissando il risultato sul definitivo 3-3. Pioggia di fischi per lui da parte della curva dell'Arechi anche dopo la doppietta. Sguardo alla curva ed esultanza con i compagni per Dia che si prende la scena in questa serata di Coppa Italia in attesa della sua nuova avventura.