Coronavirus / Al via il Cdm: ipotesi proroga delle restrizioni fino al 31 luglio (con rinnovi)

Due giorni positivi non bastano per scongiurare la proroga delle misure restrittive per prevenire il contagio da coronavirus. Il consiglio dei ministri convocato per le 14 è da circa mezz'ora riunito per il nuovo decreto legge. Secondo quanto raccolto da "Open" la bozza del decreto sarebbe già trapelata. Il blocco a tutte le attività ferme, da scuole a ristoranti, passando per musei, cinema e quant'altro, potrà essere prolungato fino al 31 luglio, con rinnovi di 30 giorni fino a quella data. Per chi trasgredirà alle norme vigenti la multa prevista non sarà di 2000 euro, bensì di 4000 euro. Filtra positività per quanto concerne l'utilizzo dei droni per controllare le strade.

