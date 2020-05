Coronavirus / Allarme per la mortalità da infarto: in tempo di Covid-19 è salita al 13.7%

Si rischia di registrare più morti per infarto che per Covid-19. Ne è convinto il presidente della Società Italiana di Cardiologia, Ciro Indolfi. Una situazione pesantissima in cui, per paura di contrarre il coronavirus, troppe persone sono arrivate in pronto soccorso ormai in condizioni critiche. La mortalità per infarto è così triplicata passando dal 4.1% al 13.7% in questo periodo di pandemia. Questo dato, incrociato con la percentuali di ricoveri per problemi cardiaci calata del 60%, fa capire come si debba obbligatoriamente tornare a rivolgersi tempestivamente ai medici: "Se questa tendenza dovesse persistere e a rete cardiologica non sarà ripristinata, ora che è passata questa prima fase di emergenza, avremo più morti per infarto che di Covid-19", hanno dichiarato dalla SIC.