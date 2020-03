Coronavirus, Ardea si isola per il contagio? L'amministrazione smentisce

AGGIORNAMENTO DI RETTIFICA - La notizia che vi avevamo riportato, ripresa da fonti di informazione locale, risulta inesatta. Il sindaco Mario Savarese ha rettificato quanto diffuso, informando che la sua ordinanza ripercorre quella di ieri dal Ministero della Sanità

Il sindaco di Ardea Mario Savarese ha preso una decisione drastica per cercare di evitare la diffusione del coronavirus. Come riporta ilcaffè.tv Oggi ha firmato un'ordinanza in cui ha isolato la città, disponendo il divieto di transito in entrata e uscita su tutte le strade di accesso al territorio comunale. Da domani ad Ardea non si potrà entrare o uscire a meno che non si abbia un valido motivo. Il motivo dell'ordinanza è "di ridurre drasticamente all’interno del territorio del Comune di Ardea ogni opportunità di socializzazione e limitare al massimo la mobilità delle persone residenti, nonché al fine di identificare i soggetti che contravvengono a quanto disposto dai vari DPCM emessi". La validità del provvedimento è da domani fino "a cessata emergenza sanitaria" e ovviamente non è valido per i residenti e per i mezzi di soccorso e di trasporto autorizzati. Ad oggi nella città laziale si è contato un caso di positività, una signora 90enne purtroppo defunta alcuni giorni fa.