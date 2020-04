Coronavirus / Azzolina: "Scuola? Ipotesi a distanza anche in autunno"

All'interno della trasmissione "Che Tempo Che Fa" a cura di Fabio Fazio, è intervenuto il Ministro Lucia Azzolina. L'argomento naturalmente è la ripresa della scuola, ma anche l'anno scolastico 2020/2021: "Io ho il compito di tutelare i miei studenti e di garantire alle famiglie che fino a quando non ci sarà la sicurezza per tutto il personale scolastico e gli studenti di poter mettere piede in classe, non torneranno in classe. Sarei felicissima di riportare i miei studenti in classe, soltanto quando le condizioni lo permetteranno. tiamo pensando a un piano per riprendere le scuole in modalità in distanza se si dovesse riproporre il problema coronavirus anche in autunno". Sugli esami di maturità e di terza media: "Abbiamo previsto diversi scenari che garantiscano un esame di maturità serio. Se non si tornasse a scuola gli esami saranno con un'unica prova orale. Per la terza media, se non si torna, gli studenti presenteranno un elaborato e saranno scrutinati con lo scrutinio finale". Chiosa finale sul ritono a scuola: "Quando si ritornerà a scuola è perché avremo la certezza che i figli di tutti gli italiani siano al sicuro".

