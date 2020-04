Coronavirus, Bielorussia controcorrente: il campionato va avanti

In Bielorussia si continuerà a giocare. Nonostante gli appelli degli stessi tifosi a sospendere il campionato per l'emergenza coronavirus, la Federazione non arretra. "Abbiamo deciso di continuare a giocare sulla base dei dati che ci trasmettono i Ministeri di Salute e Sport - ha spiegato a 'Marca' Sergei Zhardetski, segretario generale della Federcalcio di Minsk - La situazione legata al Covid-19 è diversa di Paese in Paese e la stessa Uefa ha lasciato a ciascuna Federazione libertà di decidere". Dati alla mano, in Bielorussia si sono registrati finora 350 casi e un solo decesso. "È positivo per il nostro calcio andare avanti, abbiamo addosso gli occhi di tutto il mondo ma non è una scelta economica e né Fifa, né Uefa ci hanno chiesto di fermare il campionato. La decisione di andare o meno allo stadio deve essere dei tifosi. Da parte nostra stiamo adottando tutte le misure necessarie, come il gel disinfettante e il controllo della temperatura all'ingresso".