Coronavirus, Cassano: "Se continuate a uscire finiamo nel 2040...". Poi elogia la Lazio

C'era anche Antonio Cassano tra i partecipanti alla speciale edizione di Tiki-Taka, la trasmissione a tema calcistico condotta da Pierluigi Pardo che per l'emergenza coronavirus si è svolta eccezionalmente in diretta Instagram. L'ex attaccante ha invitato gli italiani a restare a casa: "Se continuate a uscire, nel 2040 siamo ancora qui. Due settimane fa pensavo che questo virus fosse una cosa superficiale, invece c’è da prendersi paura. State a casa, vedete film e fate figli", il rimprovero a chi non rispetta le direttive del governo. Spazio anche per qualche elogio: "Luis Alberto è un giocatore fortissimo, grande merito ad Inzaghi. Era un centrocampista estroso, ora è completo. Con Milinkovic e Immobile sta trascinando la Lazio".

TIKI-TAKA, LE PAROLE DI CIRO IMMOBILE

