Coronavirus, dalla Spagna: l'Uefa a breve sospenderà le coppe europee

La Serie A e la Liga si fermano. La Premier per ora no, ma dovrebbe andare avanti a porte chiuse. Il calcio fa i conti con il coronavirus, un nemico che sta inficiando in modo grave la stagione sportiva. L'Uefa per ora ha chiuso gli occhi, non ha affrontato il problema, ieri si sono giocate due partite di Champions, di cui una a porte aperte (quella tra Liverpool e Atletico Madrid) e per ora l'organismo che controlla il calcio europeo non ha dato segnali di voler invertire il senso di marcia. Ma, secondo quanto riporta Marca.com, la situazione potrebbe cambiare a breve. Il portale del noto quotidiano spagnolo, infatti, sostiene che a breve l'Uefa comunicherà la sospensione di Champions League ed Europa League. A convincere Ceferin e colleghi sarebbe stata la positività di Rugani al coronavirus e anche la quarantena a cui si deve sottoporre il Real Madrid per i prossimi giorni. Eventi che compromettono lo svolgimento delle gare di Champions della prossima settimana (City-Real e Juve-Lione). Ma a far cambiare idea all'Uefa sarebbe stata anche la pressione delle federazioni (quella italiana su tutte) e dell'opinione pubblica. Un'indiscrezione, quella di Marca, che però attende ora la conferma ufficiale. Arriverà già oggi?