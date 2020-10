Coronavirus / Donald Trump e Melania positivi al Covid-19: in quarantena

Coronavirus, il presidente USA Donald Trump e la First Lady Melania sono positivi al Covid-19. Ad annunciarlo lo stesso Trump su Twitter: "La First Lady ed io siamo risultati positivi al Covid-19. Iniziamo subito la quarantena e il processo di guarigione. Insieme ce la faremo!", e ancora: "Donald Trump e la First Lady Melania stanno bene". Trump continuerà a svolgere regolarmente i suoi impegni nonostante sia già scattata la quarantena. Annullati unicamente i viaggi, come quello in Florida in programma fra una settimana.

.