Coronavirus e musica, scaldiamo l'anima con le voci dei cantautori laziali: Francesco Scarcelli e Sandro Scapicchio - VIDEO

Le note musicali sono capaci di toccare e scaldare il profondo delle nostre anime. Lo abbiamo visto in questi giorni con gli italiani che in balcone hanno mostrato al mondo la loro voglia di socializzare e sentirsi vivi. Noi de Lalaziosiamonoi.it non volevamo essere da meno neanche su quel grande balcone virtuale che è il web. Abbiamo quindi chiesto a due cantautori di fede laziale di regalarci un po' della loro musica per allietare le nostre giornate. Qui e sulla nostra pagina ufficiale Facebook. Cliccate quindi sul video sottostante e buona visione e ascolto. Voce e musica di Francesco Scarcelli e Sandro Scapicchio.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO