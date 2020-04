Coronavirus / Fase 2, l'Italia in 3 macroaree: 15 giorni di test, nuovo stop se i numeri torneranno a salire

Un'Italia divisa in tre dal coronavirus. È lo scenario che si ipotizza per far ripartire il paese con le dovute precauzioni. L'indiscrezione, carpita dall'ANSA, arriva direttamente dalla sale dove gli esperti stanno lavorando per fornire al governo una pianificazione del post-lockdown. Nord, Centro e Sud adotterebbero diversi programmi di ripresa dallo stop totale per contrastare il contagio di Covid-19 con un monitoraggio di 15 giorni: se i numeri dovessero tornare a salire si procederebbe con nuove chiusure.

