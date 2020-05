Coronavirus / Focolaio a Roma: isolata clinica all'Appio Latino

Nuovo focolaio di coronavirus a Roma. Siamo alla "Clinica Latina" in via Vulci, a pochi passi da Piazza Epiro, nell'Appio Latino. L'informativa in una nota dell'Asl Roma 2: "È in corso l’indagine epidemiologica della da parte della Asl Roma 2 ed è stato disposto l’isolamento della clinica Latina e il trasferimento dei pazienti all'Istituto Spallanzani. La direzione sanitaria della clinica deve dare adeguata informativa ai famigliari dei pazienti. Da una prima verifica infatti risultano inadempienze della struttura nel rispetto dell'ordinanza regionale. E’ in corso l’audit". 10 pazienti e 12 operatori sono positivi al momento. Si stanno ricercando 2 operatori che non si sono presentati.

