Coronavirus, Garay del Valencia il primo positivo nella Liga: "Sto bene"

Il primo caso anche nella Liga spagnola. Ezequiel Garay, 33enne difensore del Valencia, è risultato positivo al test per il Coronavirus. L'annuncio è stato dato dallo stesso giocatore attraverso i social network: "Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena".