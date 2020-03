Coronavirus / Germania, la cancelliera Merkel in quarantena

Novità sul fronte coronavirus anche per quanto riguarda i contagi fra i politici della Terra. Dalla Germania la Dpa fa sapere che la cancelliere tedesca Angela Merkel è entrata in quarantena. Non è positiva al momento ma è entrata in contatto con un medico risultato poi contagiato dal Covid-19. Nei prossimi giorni effettuerà il tampone, sarà seguita regolarmente e da casa continuerà a lavorare.

LAZIO, IL PIANO DI ALLENAMENTO IN TEMPO DI COVID-19

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION