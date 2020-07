Coronavirus, Ghebreyesus (OMS): "Il virus accelera, picco non raggiunto"

Come un serial killer perseguita le sue vittime fino allo sfinimento, così il Coronavirus sta facendo con le nostre vite: una persecuzione lenta e costante che sta opprimento le ostre vite da fine febbraio ed a quanto pare la questione non è ancora finita.

Il DG dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la conferenza stampa tenutasi ieri, si è espresso così in merito alla diffusione del virus: "La pandemia sta accelerando e chiaramente non abbiamo raggiunto il picco. Ci sono volute 12 settimane perché il mondo raggiungesse 400.000 casi di Covid-19. Ma ora, solo durante l’ultimo fine settimana, ci sono stati più di 400.000 casi in tutto il mondo. In tutto contiamo 11,4 milioni di casi e oltre 535.000 vite perse".