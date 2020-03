Coronavirus, i campioni del 2006 aprono una raccolta fondi con la Croce Rossa

Per contrastare l'emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, anche l'Italia del 2006 scende in campo per fornire il proprio contributo. Ad annunciare l'iniziativa è stato il capitano della storica banda di Marcello Lippi. Fabio Cannavaro infatti ha dichiarato che "Insieme agli altri miei compagni Campioni del Mondo 2006 scendiamo di nuovo in campo per vincere una nuova sfida. Una raccolta fondi da destinare alla @CroceRossaItaliana per aiutare il nostro Paese in emergenza al Coronavirus. Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora!”

Si possono donare anche pochi euro, ma l'obiettivo è assai ambizioso: un milione di euro. Attraverso la piattaforma gofundme.com è possibile aderire alla campagna "Be Champions against Covid-19.