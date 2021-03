Coronavirus / Il Lazio in bilico: tutta Italia rossa a Pasqua

In attesa di sapere nel dettaglio il decreto legge che dovrebbe essere approvato in giornata dal consiglio dei ministri, c'è già una certezza: l'Italia sarà tutta rossa dal 3 al 5 aprile, in occasione delle feste pasquali. Il "metodo" dovrebbe essere quello già attuato in occasione delle feste natalizie, con bar e ristoranti chiusi, e possibilità di visitare solo una volta al giorno e massimo in due persone le abitazioni dei non conviventi. Non c'è ancora accordo invece sull'applicare o meno una stretta nei weekend, visto che dal 15 marzo moltissime regioni cambieranno colore.

REGIONI - Lombardia, Piemonte, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e le province di Trento e Bolzano dovrebbero passare in zona rossa a causa dell'alzamento dei rispettivi Rt. Diventeranno arancioni Val D'aosta, Liguria e Puglia, mentre resteranno in arancione Umbria, Abruzzo e Toscana. E il Lazio? La regione, (attualmente gialla fino a domenica 14) resta in bilico tra l'arancione e il rosso, a causa del raggiungimento dell'Rt arrivato a 1,3. La decisione è attesa in giornata, con il nuovo decreto legge che entrerà in vigore da lunedì 15 marzo.

