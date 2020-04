Coronavirus / Il vaccino-cerotto dell'italiano Gambotto è ok: fase I umana fra un mese

Andrea Gambotto è un ricercatore italiano della University of Pittsburgh School of Medicine di cui si parla molto in queste ore. L'esito dei primi test del suo vaccino-cerotto per il Covid-19 riportato sulla rivista EBiomedicine di Lancet, sono estremamente positivi: "I topi vaccinati producono anticorpi specifici contro il virus. Il PittCoVacc è un cerotto con 400 microaghi che non entrano profondamente nella pelle e in 2-3 minuti si sciolgono, senza dolore e senza sanguinamento. La possibilità che questo vaccino protegga dal virus Sars CoV-2 è alta. Ora stiamo verificando la capacità di neutralizzare il virus su cellule umane in provetta usando gli anticorpi isolati dai topi vaccinati. Se tra 2-3 mesi abbiamo dati sufficienti e la situazione rimane pandemica come ora, possiamo muoverci subito all'uso del vaccino. Contiamo di inserirlo insieme al vaccino dell'influenza stagionale".

