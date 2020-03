Coronavirus, Infantino: "Rinviare Europeo? Non posso escludere..."

L’emergenza coronavirus sotto la lente d’ingrandimento del vertice tenuto ad Amsterdam dai vertici dell’Uefa. L’attenzione è rivolta alle prossime amichevoli internazionali (l’Italia a fine marzo affronterà Inghilterra e Germania), ma soprattutto sul prossimo Europeo che per la prima volta sarà organizzato in dodici nazioni. Delle varie possibilità ha parlato il numero uno della Fifa, Gianni Infantino: "Non possiamo escludere nulla ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico. Personalmente non sono preoccupato, ma dobbiamo guardare seriamente agli sviluppi, senza però avere reazioni eccessive. Speriamo di non andare incontro a una sospensione degli eventi su scala globale. La salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio. La salute è al di là di qualsiasi cosa ed è per questo che dobbiamo restare vigili e sperare che l'epidemia non si espanda", le sue parole ai microfoni di Sky Sports Uk.

