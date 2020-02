Coronavirus, Juventus - Inter a porte chiuse o in campo neutro

Dopo i quattro rinvii nella 25esima giornata di Serie A a causa dell'emergenza coronavirus nel nord Italia si valutano diverse possibilità per evitare uno stop importante al campionato italiano. In particolare, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il Governo potrebbe ufficializzare nelle prossime ore un decreto della durata di 6 o 7 giorni che permetterebbe la disputa delle partite a porte chiuse nelle regioni colpite. Un'eventualità che potrebbe investire proprio lo scontro all'Allianz Stadium tra Juventus e Inter, partita che l'1 marzo la Lazio guarderà con grande interesse. L'idea alternativa avanzata dal club bianconero per non perdere il proprio pubblico è quella di giocare in campo neutro, soluzione più difficile ma ancora non scartata. Se ne saprà di più nelle prossime ore, quel che è certo è che si cercherà di evitare ulteriori rinvii per non creare altri disagi di calendario.