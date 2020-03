Coronavirus / L'Aifa dice ok al Lopinavir/Ritonavir usato per l'HIV

Novità sul fronte farmaci e cura del Covid-19. Nell'epidemia di coronavirus è grande il lavoro anche dell'Aifa. L'Agenzia italiana del farmaco ha fatto sapere di aver reso disponibile nel paese, fuori indicazione autorizzata, due farmaci in combinazione a dose fissa: il Lopinavir e il Ritonavir. Sono due antiretrovirali miscelati insieme solitamente utilizzato nelle infezioni da HIV. Utilizzato per l'uso ospedaliero può essere utilizzato anche a casa. "Al momento non sussistano ragioni sufficienti ad escludere dalla rimborsabilità l'associazione Lopinavir/Ritonavir per il trattamento dei pazienti Covid-19" fa sapere l'Aifa. Il farmaco sembra utile soprattutto nelle fasi precoci nella malattia mentre lo studio su 199 persone in Cina in fase avanzata non aveva dato risultati soddisfacenti.

