Coronavirus, l'analisi del bollettino del 27 giugno: numero dei morti al minimo

27 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 27 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino in grande miglioramento per quanto riguarda la velocità del virus, nonostante la platea dei testati sia stabile. Il numero di morti giornalieri raggiunge il minimo assoluto da inizio epidemia. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 175, in netta discesa rispetto ai giorni scorsi (84 in meno rispetto a ieri). I dati dimostrano che i focolai sono tutti circoscritti (in particolare quello di Mondragone, con la Campania che oggi ha 0 casi), l'unico che ancora è attivo è quello di Bologna. Il numero delle persone testate è di 29.721, quindi in linea con i giorni scorsi e questo rende l'importanza della diminuzione dei nuovi casi. Il rapporto tra persone testate e positivi schizza a un positivo ogni 169,83 persone e fa segnare il nuovo livello record. I tamponi processati sono 61.351 e il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 350,58 tamponi.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 8, il numero più basso dall'inizio dell'emergenza. Nel dettaglio, si segnalano 2 vittime in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. In tutte le altre Regioni zero decessi. L'incremento dei guariti è di 969, per un calo dei positivi di 802: attualmente i malati sono 16.836.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 8 unità, i ricoveri di 126, per un totale rispettivamente di 97 e 1.260. Le terapie intensive sotto i 100 sono un grande segnale rassicurante, visto che nella fase più acuta dell'epidemia questo indicatore era quello più allarmante per le capacità del nostro sistema sanitario nazionale (per un massimo di 4.068 raggiunto il 3 aprile).

CONTAGIO E REGIONI - Tra le regioni, l'aumento maggiore dei positivi è sempre per la Lombardia, con un 77 nuovi casi che corrispondono al 44% del totale. Poi c'è l'Emilia Romagna con 42 (dovuti al focolaio di Bologna), il Lazio 18 (per il focolaio nei due ristoranti di Casal Bernochi che sembra circoscritto), la Toscana 12, il Piemonte 11, la Liguria 5. Tutte le altre sotto i 5 casi".

26 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 26 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino leggermente migliore di ieri per la velocità del virus, anche perché il focolaio di Mondragone è stato circoscritto. Diminuisce lievemente anche il numero di morti giornalieri. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 259, in diminuzione di 37 unità rispetto a ieri. La discesa è dovuta al fatto che il focolaio di Mondragone sembra ormai circoscritto, mentre quello di Bologna oggi ha prodotto nuovi casi. Il numero delle persone testate è di 28.331, quindi il rapporto con i positivi si alza a un positivo ogni 109,39 persone. I tamponi processati sono 52.768, il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 203,74 tamponi.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti scende a 30 sui livelli di due giorni fa (ieri 34). Di questi ben 16 sono in Lombardia. L'incremento dei guariti è di 890, per un calo dei positivi di 665 che in totale sono 17.638.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive salgono di 2 unità, i ricoveri scendono di 129, per un totale rispettivamente di 105 e 1.386. Dati incredibili se si pensa ai massimi rispettivamente di 4.068 e 29.010.

CONTAGIO E REGIONI - La regione più colpita rimane la Lombardia con 156 casi (il 60,23% del totale). Poi c'è l'Emilia Romagna con 46 dovuti al focolaio di Bologna, il Piemonte 15, il Lazio 13, tutte le altre regioni sono sotto i 10. Le regioni con zero casi sono oggi Basilicata, Valle d'Aosta, Sardegna, provincia autonoma di Bolzano e Sicilia".

25 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 25 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino peggiore di ieri, a causa della scoperta di due focolai (uno a Mondragone, l'altro a Bologna). Sale leggermente il numero dei morti giornalieri. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 296, in aumento di un centinaio rispetto a ieri. L'incremento è dovuto al raddoppiamento dei casi in Lombardia (ieri 88, oggi 170), il focolaio a Mondragone (17 casi) e quello di Bologna in un'azienda di trasporti (47 casi). Il numero delle persone testate è pressoché stabile (ieri 30.237, oggi 29.421), quindi il rapporto con i positivi si abbassa a un positivo ogni 99,40 persone. I tamponi processati sono 56.061, il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 189,40 tamponi. Il focolaio di Bologna è completamente circoscritto, in quello di Mondragone la preoccupazione è legata al fatto che 3-4 persone risultate positive hanno abbandonato la zona rossa e al momento sono irrintracciabili.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti sale a 34. Di questi ben 22 sono in LOmbardia. Lincremento dei guariti è di 614, per un calo dei positivi di 352.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 4 unità, i ricoveri di 95, per un totale rispettivamente di 103 e 1.515. Dati incredibili se si pensa ai massimi rispettivamente di 4.068 e 29.010.

CONTAGIO E REGIONI - Dopo la Lombardia la regione più colpita è l'Emilia Romagna con 47 nuovi contagiati (focolaio Bologna). In doppia cifra anche Liguria (14), la Campania (12 per il focolaio di Mondragone) e il Lazio (12). Per contro, nessun nuovo caso di positività al coronavirus in Basilicata, Calabria, Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta".

24 GIUGNO 2020 - Analizziamo oggi, 24 giugno 2020, i dati sul contagio da coronavirus forniti dalla Protezione Civile: "Bollettino peggiore di ieri, ma comunque molto buono considerando che i numeri di 24 ore fa erano di gran lunga i migliori da inizio epidemia. Il dato più negativo è sicuramente l'incremento dei morti giornalieri. L'analisi voce per voce.

VELOCITÀ DEL VIRUS - I nuovi contagi sono 190, in leggero rialzo in parte dovuto al numero maggiore di persone testate. Oggi questo numero è di 30.237, con un positivo ogni 159 persone, leggermente più basso di ieri ma pur sempre molto buono. I tamponi processati sono 53.266, il rapporto tra test processati e positivi è di un positivo ogni 280,35 tamponi.

AUMENTO DEI MORTI E DEI GUARITI - L'incremento dei morti purtroppo sale a 30. Nessuna vittima in 11 regioni: Veneto, Marche, Campania, Sicilia, Abruzzo, Trentino Alto-Adige, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata. In più, per un "ricalcolo" non meglio definito, la provincia di Trento ha eliminato 61 decessi dai conteggi precedenti. L'incremento dei guariti è di 1.526, per un calo dei positivi di 918.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI - Le terapie intensive scendono di 8 unità, i ricoveri di 243, per un totale rispettivamente di 107 e 1.610. Dati incredibili se si pensa ai massimi rispettivamente di 4.068 e 29.010.

CONTAGIO E REGIONI - Dei 190 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 88 nuovi positivi (il 46,3% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni, l'incremento di casi è di 22 in Piemonte, 44 in Emilia Romagna e 11 in Campania. Zero contagi in 5 regioni: Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Molise, Basilicata, a cui si aggiunge la provincia di Trento".