Coronavirus, la Champions prosegue a porte chiuse: ufficiale per PSG - Dortmund

La diffusione del Coronavirus comincia a far paura anche fuori dai confini dell'Italia. Poco fa è arrivata la comunicazione del Prefetto di Parigi che rende nota una decisione che tutti si aspettavano: PSG - Dortmund si giocherà a porte chiuse in applicazione delle misure annunciate dal consiglio di difesa andato in scena domenica sera. Anche la Champions League quindi andrà avanti senza tifosi. Un provvedimento che era già stato preso per Valencia - Atalanta e che, quasi sicuramente, sarà preso per Barcellona - Napoli dopo la richiesta del segretario generale dello sport della Generalitat de Catalunya.

