Coronavirus, la Germania cancella l'Oktoberfest: "O si fa per bene o non si fa"

Il coronavirus colpisce anche l'Oktoberfest. Il governatore della Baviera Markus Soeder ha appena annullato la festa popolare a causa dei rischi legati allo sviluppo del contagio. Troppo complicato, ha spiegato il leader cristianosociale, mantenere le distanze di sicurezza, impossibile imporre le mascherine. Anche ipotesi di feste più ristrette sarebbero state scartate: "O si fa per bene o non si fa affatto". L'Oktoberfest era in programma tra il 19 settembre e il 4 ottobre.