Coronavirus, le 5 leghe top chiedono lo slittamento dell'Europeo

Le cinque leghe e federazioni di Italia, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna vogliono aprire un tavolo di discussione con la Uefa sull'emergenza coronavirus e le conseguenze sul calcio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, stamattina in conference call i rappresentanti delle leghe ne parleranno, stilando una serie di richieste da fare a Nyon. La prima sarà quella di far slittare di 4 giorni dall'1 giugno la data di consegna dei calciatori alle nazionali. In questo modo i vari campionati potrebbero aggiungere un turno per il 3 giugno. In realtà questo sarà soltanto un primo passo verso il vero obiettivo, spostare Euro 2020 di una settimana, a luglio o addirittura al 2021, in modo da avere il tempo di concludere i campionati. La Uefa sul tema ha preferito prendere tempo, ma dopo la dichiarazione di pandemia da parte dell'Oms, e le difficoltà nel disputare gli spareggi per determinare le ultime qualificate, non si può più prorogare la discussione.

LE COPPE - Un altro grande problema è rappresentato dalle coppe europee. La prossima settimana sono in programma gli ultimi 4 ottavi di Champions League, mentre in Europa League Siviglia - Roma e Inter - Getafe sono già saltate. La Uefa ha pensato di risolvere la grana disputando il turno in gara unica, in campo neutro e senza pubblico. C'è una grandissima difficoltà nel trovare un paese disposto a ospitare la partita. Poi da ieri sera, con la positività di Rugani e la quarantena della Juventus, la sfida dei bianconeri contro il Lione in programma martedì prossimo diventa impossibile da disputare. Per quanto riguarda Barcellona - Napoli si ripresenteranno gli stessi problemi di Siviglia - Roma, con gli azzurri che devono cercare percorsi alternativi per arrivare in Catalogna.

