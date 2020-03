Coronavirus, le donazioni per contrastare l'emergenza: dai Ferragnez agli Agnelli

Ancora una volta l'Italia si dimostra paese solidale e generosissimo. Sono state davvero tante in questi giorni le donazioni per combattere l'emergenza del Coronavirus. Tra i primi a muoversi ci sono stati Fedez e Chiara Ferragni che, con la loro iniziativa social, hanno raccolto oltre 4 milioni di euro per il San Raffaele di Milano. Sono state tante le campagne lanciate sui social network: da quella dei campioni del Mondo del 2006 a quella di Bobo Vieri su Instagram, passando per l'iniziativa di Francesco Facchinetti. Nel settore della moda si sono mobilitati in molti: Giorgio Armani ha donato un milione e 250mila euro, François-Henri Pinault (patron del gruppo Kering) ha contribuito con altri due milioni, ma il loro sostegno lo hanno fornito anche Dolce e Gabbana, Donatella Versace e tanti altri.

Il mondo del calcio non è da meno. Ultime - ma solo in ordine di tempo - ci sono le donazioni di Silvio Berlusconi (che ha offerto 10 milioni di euro alla Regione Lombardia) e della famiglia Agnelli (10 milioni e 150 respiratori alla Protezione civile). Tanti calciatori hanno dato il loro contributo: da Ibrahimovic a Insigne, passando per Totti e Zaza e gli infiniti messaggi in merito alle donazioni di sangue. Quando c'è da unirsi per combattere insieme, l'Italia è esemplare per il mondo intero.

