Coronavirus, Le Iene organizzano un torneo di Fifa: giocherà anche Immobile

La grande passione per la Formula Uno lo porta a preferire spesso i simulatori di guida, ma Ciro Immobile ovviamente non disdegna Fifa 20. Per i pochi che non lo sapessero il più famoso videogioco a tema calcistico. È così che l’attaccante della Lazio, alla ricerca di un passatempo compatibile con le direttive del governo per far fronte al Coronavirus, si è unito al torneo organizzato da Le Iene: la ‘Quarantena League’. Una competizione speciale che verrà diffusa in diretta su iene.it e sui canali Instagram e Facebook del programma televisivo con una telecronaca d’eccezione, quella di Pierluigi Pardo con la compagnia ironica della Gialappa’s Band. Tra i tanti i campioni che si sfideranno dal divano di casa anche gli altri due ex biancocelesti Oddo e Corradi che faranno compagnia a Pirlo, i fratelli Cannavaro o Balotelli. Mercoledì 18 marzo alle ore 14.00, in diretta, i sorteggi ufficiali del torneo nato per portare un sorriso nelle case degli sportivi italiani. Senza calcio in tv avranno così almeno un evento da gustarsi.

