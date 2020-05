Coronavirus / Lo studio da Singapore: "Dal 12 agosto zero contagi in Italia"

Secondo uno studio di un'università di Singapore, in Italia dal 12 agosto prossimo si potrebbero registrare zero contagi da Covid-19: il ché significherà la definitiva scomparsa del virus nel nostro Paese. Stando a quanto riportato dagli scienziati, la fine della pandemia può essere calcolata in termini matematici. Nel Regno Unito la fine si raggiungerà il prossimo 30 settembre, mentre negli Stati Uniti solo l'11 novembre. A Singapore, invece, zero contagi dal 19 luglio. Ovviamente il tutto è da prendere con le pinze, sono pur sempre delle previsioni, come sottolineato dagli stessi scienziati asiatici: "Le previsioni sono incerte per natura. Queste previsioni vanno prese con la massima cautela perché non contemplano l'eventualità che possano esserci delle nuove ondate. L'eccessivo ottimismo può essere pericoloso perché può allentare l'attenzione dei cittadini e dei controlli dei vari paesi e quindi causare un nuovo aumento della curva dei contagi. Una cosa, questa, da evitare assolutamente".

