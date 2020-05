Lazio, Vavro verso il rientro: il gigante vuole riprendere da dove si era fermato

La sosta del campionato ha condizionato tutti. Anche Denis Vavro, che proprio prima dell'interruzione sembrava aver trovato quella fiducia che Inzaghi gli indicava da inizio stagione. Dopo un avvio un po' problematico, il difensore slovacco era entrato nelle logiche del turnover biancoceleste, soprattutto dopo la buona prestazione del 23 febbraio contro il Genoa a Marassi: l'unica in cui ha giocato gli interi 90' (nelle 4 gare precedenti in Serie A aveva totalizzato 104 minuti totali). Una sosta che è quindi arrivata nella fase migliore per Vavro, quella dell'adattamento e della crescita. Come se non bastasse, uno stiramento gli ha impedito di riprendere gli allenamenti con i compagni. A metà aprile si era fatto visitare in Paideia: secondo la rassegna di Radiosei ne avrà per almeno altre due settimane. Al rientro servirà anche il suo contributo per lo sprint finale: Vavro ha 24 anni e, dopo un periodo di ambientamento, può finalmente ritrovare lo smalto giusto. Lo stesso che ha convinto il ds Tare a investire un importante cifra su lui per portarlo a Roma.