Lazio, ripresa ok: tra lunedì e martedì via agli allenamenti di squadra

Un piccolo barlume di normalità torna a intravedersi. Piano piano anche il mondo del calcio inizia a scrollarsi di dosso ogni tipo di preoccupazione legata al Coronavirus. Il CTS ha approvato il protocollo per la ripresa collettiva degli allenamenti per le squadre di calcio professionistico. Anche la Lazio, dunque, tornerà dalla settimana prossima - dopo aver svolto sedute individuali e per reparto nelle ultime due settimane - ad allenarsi in gruppo. La squadra riposerà nella giornata di domenica e tra lunedì e martedì tornerà in campo per riprendere gradualmente la giusta forma fisica per una più che probabile ripresa del campionato. Mister Inzaghi tiene tutti sulla corda: la parola "Scudetto" è tornata di moda dalle parti di Formello.

Lazio, tamponi a Formello: iniziato l'iter per la ripresa

Lazio, Vavro verso il rientro

Clicca qui per tornare all'homepage del sito