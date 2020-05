Coronavirus / Meloni (FdI): "Fase 2? Protocolli ai quali è impossibile attenersi, sono divieti mascherati".

Ospite questa sera di Fabio Fazio su RaiDue a 'Che Tempo Che Fa', Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, ha fatto il punto sull'emergenza ancora in corso e sulla fase 2: "Bisogna fare dei ragionamenti sensati sulle riaperture. Alcune cose penso si possano stabilire sulla base della conoscenza del virus che abbiamo maturato. Se il problema sono i tempi, come ha detto Conte in aula, io ho detto e ribadisco che siamo pronti a stare in Parlamento giorno e notte. Credo che sia il Parlamento a dover decidere dei diritti fondamentali degli italiani. Io credo sia ingiusta la riapertura per settori: tu non puoi stabilire sulla base del codice Ateco che ci sono interi settori che devono morire. Se tu fai dei protocolli rispetto i quali è impossibile attenersi quelli non sono protocolli, sono divieti mascherati da protocolli. Io penso che noi dobbiamo distinguere l'emergenza sanitaria dalla ricostruzione economica. L'emergenza sanitaria durerà, speriamo, qualche settimana, ma la ricostruzione economica durerà anni.". Poi sull'Europa: "La mia idea è che l'Europa si mostrerebbe utile in questo momento se la Banca Centrale Europea si comportasse da Banca Centrale". Chiusura con enigma: "Continuo a chiedermi perché è stata dichiarata un'emergenza sanitaria il 31 gennaio se il 20 febbraio si stava ancora lì a fare gli aperitivi sui Navigli".