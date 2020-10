Coronavirus / Nota ufficiale del Viminale: "Mascherina obbligatoria per attività motoria all'aperto"

La mascherina all'aperto è obbligatoria anche per l'attività motoria. Con una nota ufficiale il Viminale è tornato su una situazione che sta dividendo gli italiani circa l'interpretazione di quanto specificato sul decreto legge del 7 ottobre. Una circolare che recita quindi: "Si esenta dall’obbligo di utilizzo solo coloro che abbiano in corso l’attività sportiva e non quella motoria, non esonerata, invece, dall’obbligo in questione. Si ribadisce che nelle attività come la corsa in tutte le sue forme non c’è alcun obbligo di mascherina. Si tratta di attività sportive e quindi sono esonerate, anche a livello amatoriale. Peraltro prevedono un distanziamento di 2 metri tra le persone. Per attività motoria si intende la passeggiata e in questo caso la mascherina è obbligatoria anche per chi indossa la tuta da ginnastica o i pantaloncini. Ma in realtà sta soltanto camminando".