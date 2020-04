Coronavirus, record di multe nel weekend: controlli a tappetto per Pasqua

Ancora troppa gente per strada. E' vero: gli italiani stanno dando una lezione di comportamento in tutto il mondo per arginare la diffusione del Coronavirus, ma c'è ancora tanta, troppa gente che continua a non rispettare le regole. Lo testimonia il numero record di multe che sono state effettuate nel weekend in Italia: oltre 20mila. Nonostante si sia ridotto il numero dei controlli, le sanzioni sono aumentate rispetto ai giorni precedenti. Purtroppo alcuni parchi in tutta Italia sono stati presi d'assalto, per approfittare delle belle giornate. Ed è per questo che in vista del prossimo weekend (soprattutto i giorni di Pasqua e Pasquetta) ci sarà un controllo senza precedenti: verranno organizzati veri e propri check point nelle aree strategiche e in prossimità di tangenziali e autostrade, in modo da poter fermare il maggior numero possibile di veicoli.