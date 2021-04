Coronavirus | Riaperture palestre e piscine: regole durissime per il "sì"

Anche palestre e piscine sperano in rapide riaperture. Anche qui il Cts aspetta protocolli ancora più rigidi del passato per concedere il "via libera" che sarà poi ratificato dalla politica fra il 20 e il 26 aprile. Andiamo a vedere quindi le nuove "regolamentazioni" per questo settore:

1) Lezioni e allenamenti solo in forma individuale

2) In palestra la distanza interpersonale minimo non deve essere inferiore ai 2 metri e commisurata all'esercizio

3) In piscina ci può essere solo un nuotatore ogni 10 metri quadri

4) Le aree di contatto devono essere pulite con prodotti igienizzanti dopo ciascun utilizzo, idem gli attrezzi

5) Non si possono lasciare in luoghi condivisi gli indumenti utilizzati per l'attività fisica, vanno riposti in zaini o borse personali

6) Una volta riportati a casa gli indumenti sportivi vanno lavati separatamente ad altri indumenti

7) Eventuali materiali usa e getta devono prevedere appositi contenitori

8) Vanno utilizzati tappetini propri. Quelli comuni possono essere utilizzati solo se igienizzati prima e dopo ogni utilizzo

9) È severamente vietato l'utilizzo delle docce