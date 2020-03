Coronavirus / Roma, uomo di 47 anni crolla alla fermata del bus: panico fra la gente

Panico da Covid-19 a Roma dove un uomo di 47 è crollato al suolo in piena crisi convulsiva mentre aspettava l'autobus. Le altre persone in attesa hanno temuto per una crisi respiratoria da coronavirus e hanno prontamente chiamato i soccorsi. I medici hanno però constatato come la crisi dell'uomo fosse per l'appunto convulsiva, legata forse a un problema neurologico. Trasportato in codice rosso al San Camillo dovrebbe in ogni caso essere sottoposto al tampone. I paesi esteri stanno utilizzando l'immagine per descrivere la drammatica situazione italiana.

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION