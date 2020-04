Coronavirus / Si svuota il pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo: "Torniamo a respirare"

Un mese e mezzo da incubo, per tutto Italia e in particolare per la Lombardia. Che ha sofferto - e soffre tuttora - specialmente nella provincia bergamasca. Ma finalmente il pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo si è svuotato. Lo riporta Repubblica.it, che spiega come la città (tra tutte le aziende ospedaliere) abbia sopportato anche oltre 500 ricoveri per coronavirus al giorno nelle settimane più tragiche della pandemia. Oggi - dati del 18 aprile - sono 298. I numeri scendono e il personale sanitario può "tornare a respirare", come dicono alcuni medici del Papa Giovanni XXIII: "Lo spiraglio di luce sta diventando qualcosa di ancor più luminoso. Dopo un periodo di fuoco, l'alleggerimento e la diminuzione dei casi e dei ricoveri Covid ci si sta facendo tornare gradualmente a una situazione di quasi normalità". Il primario di Terapia intensiva, Luca Lorini, lancia il messaggio di speranza: "Siamo usciti dalla fase acuta, provati ma ce l'abbiamo fatta. Finalmente, da giorni, sono più i guariti dei deceduti".