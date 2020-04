Coronavirus / Silvestri: "Il Covid-19 se ne andrà in estate e poi tornerà. Sono ottimista per studio anticorpi"

Fra gli ospiti della puntata del 5 aprile di Che Tempo Che Fa c'è stato anche il virologo Guido Silvestri. Interessanti le sue dichiarazioni ai microfoni di Fabio Fazio riguardanti l'immunità al Covid-19: "Sono ottimista perché siamo nel 2020. Abbiamo un armamentario di risorse scientifiche e tecnologiche impressionante e lo stiamo scatenando contro questo virus come non è mai stato fatto. Gli anticorpi neutralizzanti contro il #coronavirus, sono 15 in fase di studio pre-clinico. Verranno iniziati dal punto di vista clinico nel corso delle prossime settimane e anche questi sono molto promettenti. Per il vaccino ci vorrà più tempo. "Questo virus è molto difficile pensare che andrà via completamente. Si prenderà una vacanza d'estate, i casi diventeranno quasi assenti, probabilmente rimarrà nell'emisfero meridionale dove c'è l'inverno e poi tornerà".

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME NEWS DI LAZIO

CLICCA QUI PER IL NOSTRO CANALE DAILYMOTION