Coronavirus / Tennis: cancellato Indian Wells dopo un caso in California

Il coronavirus arriva anche in California, e cancella il primo Master 1000 della stagione di tennis. Come annunciato ieri sera dagli organizzatori, infatti, Indian Wells è stato annullato. Ecco il comunicato riportato dall'Ansa: “Il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di Covid-19 a livello locale”.

