Correa, il gol e la forza del gruppo per uscire dalle difficoltà: "Insieme" - FOTO

Piove sul bagnato in casa Lazio, dove alle sconfitte contro Bayern e Bologna si è aggiunta quella contro la Juventus. Il momento è indubbiamente complicato, ma la squadra di Inzaghi ha tutte le armi a disposizione per uscire dalle difficoltà. Joaquin Correa ha sottolineato la forza del gruppo per invertire il trend degli ultimi incontri. L'argentino ha condiviso su Instagram lo scatto che lo ritrae impegnato nell'esultanza dopo il gol siglato ai bianconeri, per poi aggiungere: "Insieme. Forza Lazio sempre".

