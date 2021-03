Serie A, Nainggolan salva il Cagliari nel finale: contro la Samp è 2-2

Sampdoria e Cagliari si sono sfidate nel match di Serie A che si è disputato allo stadio Ferraris alle 18:00. Una bella partita che ha visto i sardi passare in vantaggio grazie alla rete di Joao Pedro ma che poi ha subito la rimonta dei doriani che hanno prima pareggiato con la rete di Bereszynski e poi sono passati in vantaggio con il gol di Gabbiadini. La squadra di Ranieri non riesce a portare a casa i tre punti perché al sesto minuti di recupero il segno di Nainggolan fissa il punteggio sul 2-2. I padroni di casa salgono a quota 32 punti in classifica, la squadra di Semplici si tira fuori dalla zona calda e sale a 22 punti allungando sul Torino.

