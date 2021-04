Corsa Champions, Braglia: “Se la Lazio vince il recupero con il Torino...”

Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Perugia, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la corsa Champions in Serie A che vede coinvolte ben cinque squadre per soli tre posti: Atalanta, Napoli, Milan, Juventus e Lazio. Di seguito il pensiero dell'ex calciatore: "Napoli e Atalanta sono favorite, Juventus e Milan rischiano grosso. Se la Lazio vincesse il recupero col Torino poi c'è anche lei. Credo che la partita di domenica col Genoa per la Lazio dirà molto. Sarà una partita difficile".